Red Bull skifter Renault-motor ud med Honda i 2019

Formel 1-holdet Red Bull skifter racernes motorer ud fra næste sæson. Nye Honda-motorer skal erstatte de nuværende motorer fra Renault i 2019 og 2020.

Det skriver holdet på sin hjemmeside.

- Denne flerårige aftale med Honda signalerer starten på en spændende ny fase i Aston Martin Red Bull Racings bestræbelser på at konkurrere ikke kun for grandprix-sejre, men for vores til enhver tid overordnede mål - mesterskabstitler, siger teamchefen for Red Bull, Christian Horner på holdets hjemmeside.

Holdet vil fortsætte under det nuværende navn Aston Martin Red Bull Racing.

Red Bull kører med helt i front i denne sæson af Formel 1. De to kørere Daniel Ricciardo og Max Verstappen ligger henholdsvis nummer fire og seks i den samlede stilling.

I front ligger Ferraris Sebastian Vettel. Danske Kevin Magnussen, der kører for Haas, ligger nummer ti i den samlede stilling.

Der er kørt syv af sæsonens 21 grandprixer. Næste løb køres søndag i Frankrig.