Kevin Magnussen »Det var bare nogle øv-omgange«

Kevin Magnussen fik ikke et godt løb i Canada.

Danskere startede som nummer 11 og endte som nummer 13, og han så på intet tidspunkt ud som om, at han ville avancere i løbet, selvom at der på papiret lå biler foran ham, som hans Haas-racer burde være konkurrencedygtig med.

Nedtur for Magnussen, da verdens-mesterskabet blev åbnet på vid gab

Han blev overhalet på første omgang af Charles Leclerc, og kort efter sneg Fernando Alonso sig indenom, da Magnussen måtte undvige Sergio Perez i et sving.

»Det var bare nogle øv-omgange. Så havde jeg ikke farten til at kunne komme tilbage i hvert fald ikke på ultrasoftdækket, der blev ret varmt. Jeg fik lidt gang i det ved at passe på dækket. Så blev jeg pittet, og så tror jeg, at løbet var slut for mig derfra,« sagde Kevin Magnussen til Viasat efter løbet.

Hvor Magnussen ikke kunne finde farten, var der til gengæld mere optimisme i den anden garage i Haas-lejren.

Romain Grosjean startede som nummer 19 og kørte sig op på en 12.-plads.

Det var dog ikke et faktum, som Kevin Magnussen havde ret mange kommentarer til.

»Der er ikke så meget at sige, vi kommer stærkt igen næste gang,« sagde Kevin Magnussen.