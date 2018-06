Nedtur for Magnussen, da verdens-mesterskabet blev åbnet på vid gab

Det canadiske grandprix blev slet, slet ikke den oprejsning, som Kevin Magnussen havde håbet på efter Monaco, hvor han blev nummer 13. Umiddelbart lå højhastighedsbanen i Montreal ellers godt til Haas-racerne, men efter at have kvalificeret sig til nummer 11 endte han på 14.-pladsen.

Det dårlige resultat for Kevin Magnussen kom ellers efter stor optimisme i Haas-lejren, der havde opgraderinger med til Montreal, men i Kevin Magnussens del af garagen var det ikke ligefrem til at se. Haas’ danske kører kunne slet ikke følge med sine konkurrenter, og man kan frygte, at den fremragende sæsonstart er begyndt at smuldre.

Til gengæld var der endelig hul igennem for Romain Grosjean, der har haft et forfærdeligt Formel 1-år. Under træningen kørte han ind i et murmeldyr, og i kvalifikationen kom der en enorm sky af røg fra motoren, som betød, at han ikke satte en tid. Men fra bagerst i feltet kørte Grosjean særdeles godt til, og han endte som nummer 12 efter et solidt løb.

Kevin Magnussen fik ikke nogen god start. Han blev overhalet af Charles Leclerc på første omgang. Kort efter fik Sergio Perez et puf, hvor han røg af banen, og på vej ind igen var han ved at kollidere med Magnussen. Midt i forvirringen sneg Fernando Alonso sig uden om begge biler og i stedet for at gå en plads frem, var det status quo for danskeren med 12.-pladsen. Kort efter blev han endda overhalet af Pierre Gasly, der var startet helt bagerst. Derfra droppede Magnussen stille og roligt ned i feltet, hvor største nederlag var, at Romain Grosjean også overhalede Magnussen – dog gennem pitstop.

I toppen af feltet var kortene godt og grundigt blandet, da ingen fra de tre topteams – Red Bull, Mercedes og Ferrari – startede ved siden af hinanden. Efter den første omgang dækskifte havde Daniel Ricciardo dog overhalet Lewis Hamilton gennem pitstop, og efter 37 omgange var rækkefølgen Vettel, Bottas, Verstappen, Ricciardo, Hamilton og Räikkönen.

Sådan forblev det i et løb, der ikke bød på megen spænding. Sebastian Vettel styrede sin Ferrari fra spidsen og i mål, og han var på intet tidspunkt presset.

Resultat betyder, at Sebastian Vettel lige præcis overhaler Lewis Hamilton, hvor han nu er på 121 point, mens Hamilton er på 120.

Forhåbentlig bliver det mere spændende om to uger, når feltet skal køre på Paul Ricard-banen i Frankrig, der er ny i kalenderen.

Løbet fik en dramatisk start, da Lance Stroll mistede kontrollen i høj fart. Han klaskede ind i Brendon Hartley, der tog sig en tur i luften, men heldigvis gled begge biler ud af banen uden personskade. Det var dog en alvorlig bet for Lance Stroll – der er canadier. Han fik ikke engang en omgang på hjemmebanen. For Fernando Alonso blev løbet også en skuffelse. For andet løb i træk måtte han udgå. Denne gang mistede han pludselig motorkraft i sin McLaren.