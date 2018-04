Ekspert: »Han er arrogant, hoven og virker umoden«

Det kan godt ske, at Daniel Ricciardo kørte et af sit livs bedste Formel 1-løb, men det var en anden Red Bull-kører, der var i centrum.

Max Verstappen kørte som vild og tovlig igennem hele løbet, og den mest bemærkelsesværdige aktion var, da han stødte sammen med Sebastian Vettel, hvis Ferrari tog skade, således at Vettel endte på ottendepladsen.

»Jeg vil ikke sige, at han er ude af kontrol, men han er overtændt. Han er lidt af en kaospilot,« siger Jyllands-Postens Formel 1-ekspert, Thomas Wulff.

Første indslag fra Max Verstappen var, da han overhalede Lewis Hamilton på første omgang.

»See you fucking later,« lød det over radioen efter overhalingen, da Lewis Hamilton for en uge siden kaldte Verstappen for »et pikhoved«, fordi han kørte hårdt under grandprixet i Bahrain.

»Han får sig presset forbi Hamilton, og så kommer der en flabet kommentar om, hvad han synes om resten af feltet. Det er hovent og arrogant, og han har ikke særligt mange point på sin konto at have den attitude i,« siger Thomas Wulff.

Den holdning fandt man også hos Mercedes-bossen Niki Lauda.

»Tre løb og tre ulykker er for meget for mig. Normalt bliver racerkørere klogere, når de bliver ældre, men han er gået i den modsatte retning i denne sæson,« sagde Niki Lauda til Viasat efter løbet.

Red Bulls talentchef, Helmut Marko, forsvarede sin kører.

»Han er meget, meget ung, og han ved, at han sidder i en bil, som han kan vinde i. Sidste år var bilen ikke halvt så god, som den er i år, og der kørte han fantastisk, så måske er der et stort pres på ham for at vise sig frem,« sagde Helmut Marko til Viasat.

Max Verstappen blev efter løbet spurgt, om han skulle være mindre aggressiv.

»Det er let at svare på. Lige nu går tingene ikke min vej, men betyder det, at jeg skal til at slappe af? Det tror jeg ikke,« sagde Max Verstappen.

Thomas Wulff mener, at Verstappen bør tænke sig lidt mere om.

»Han er overtændt, og han virker en smule umoden. Han ved, at han sidder i en hurtig bil, og han virker desperat for at vise sig over for de etablerede kørere, og det klæder ikke ham, og slet ikke sporten,« siger Thomas Wulff.

Max Verstappen modtog en 10 sekunders straf for sammenstødet med Vettel, men det fik ingen indflydelse på resultater, hvor hollænderen endte som nummer seks.

Til gengæld fik han også to strafpoint på kontoen, hvilket betyder, at han har fem point inden for de seneste 12 måneder. Kommer man op på 12 point inden for et år, får man en karantæne på et løb.