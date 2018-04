Ekspert: Magnussen må ikke blive overlistet i starten

En safetycar ændrede fuldstændig det kinesiske grandprix for Kevin Magnussen. På 32. omgang blev sikkerhedsbilen sendt på banen, og fra da af gik det ned ad bakke for Kevin Magnussen, der ellers lå på ottendepladsen – han endte lige akkurat i pointene med sin 10.-plads.

Jyllands-Postens motorsportsekspert, Thomas Wulff, er tidligere dansk mester i langdistanceracerløb. Foto: Mik Eskestad

Solidt løb af Magnussen der fik sit løb ødelagt af et uheld

Men allerede da safetycaren trak fra banen, blev han overhalet af Nico Hülkenberg i Renault, og den manøvre burde Kevin Magnussen have klaret bedre, mener Jyllands-Postens Formel 1-ekspert Thomas Wulff.

»Han må ikke blive overlistet af Hülkenberg allerede i starten, da safetycaren kører ud. Forklaringen er selvfølgelig, at dæktemperaturen er et problem, men det er jo Kevins opgave at holde den høj,« siger Thomas Wulff.

Han er overrasket over, at Kevin Magnussen ikke virkede klar, da løbet blev skudt i gang igen.

»Det ligner ham ikke. Han prøvede f.eks. sidste år i Canada at lave samme nummer som Hülkenberg gjorde søndag med en hurtig start, og dengang fik han så en straf for at være lidt for hurtig. Men Magnussen fik heller ikke lukket hullet til bilen foran ham, og han ved jo godt, hvornår safetycaren trækker ind, så der skal han altså ligge tættere på,« siger Thomas Wulff.

Magnussen: »Jeg ville hellere have kørt et kedeligt løb«

Renaulten kørte på en anden dækstrategi og var derfor på blødere og nyere dæk end Kevin Magnussen, men selv Fernando Alonso – der kørte på samme dæktype som Magnussen – havde også relativt let spil med at overhale Magnussen.

»Alonso pittede senere end Kevin, og dermed var hans dæk bare bedre. Det så i hvert fald ud som om, at Haas-raceren slet ikke havde den fart som før safetycar. Det var ærgerligt, og det så ud som om, at gløden var gået af bilen,« siger Thomas Wulff.

Han mener dog, at Kevin Magnussen kørte et fornuftigt løb.

»I forhold til startposition og teamkammeraten kom han i mål, og han holdt sig ude af dumme nærkampe, men potentielt kunne han have gået i mål på en ottendeplads,« siger Thomas Wulff.