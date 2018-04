Solidt løb af Magnussen der fik sit løb ødelagt af et uheld

En safetycar gjorde sit til at ødelægge dagen for Kevin Magnussen i det kinesiske grandprix. På den 32. omgang kørte de to Toro Rosso-racere sammen, og det medførte, at sikkerhedsbilen blev sendt på banen, hvilket ændrede løbet totalt. På det tidspunkt lå Kevin Magnussen på syvendepladsen, men på slidte mediumdæk. Da havde han ikke hverken dæk eller bil til at holde andre bag sig, og han endte på 10.-pladsen.

Reslutat Kinas grandprix Daniel Ricciardo Red Bull Valtteri Bottas Mercedes Kimi Räikkönen Ferrari Lewis Hamilton Mercedes Max Verstappen Red Bull Nico Hülkenberg Renault Fernando Alonso McLaren Sebastian Vettel Ferrari Carlos Sainz Renault Kevin Magnussen Haas Sergio Perez Force India Esteban Ocon Force India Stoffel Vandoorne McLaren Lance Stroll Williams Sergey Sirotkin Williams Marcus Ericsson Sauber Pierre Gasly Toro Rosso Romain Grosjean Haas Charles Leclerc Sauber Brendon Hartley Toro Rosso

Hvad der tydede på endnu en god dag for den 25-årige dansker endte med et point, som måske er tilfredsstillende efter løbets udvikling.

Han kan i hvert fald lune sig ved, at han slog sin holdkammerat Romain Grosjean godt og grundigt, da franskmanden endte som nummer 17.

I toppen af stillingen vandt Daniel Ricciardo fra Red Bull efter et hidsigt løb, hvor al action skulle findes blandt de tre topteams, Mercedes, Ferrari og Red Bull.

Inden løbet var der spekulationer om, hvorvidt at det faktisk var en fordel for Kevin Magnussen at starte som nummer 11 i stedet for nummer 10, som Romain Grosjean gjorde. Årsagen er lidt indviklet, men for de 10 bedste biler var de dæk, som de gennemførte Q2 på under kvalifikationen, også de dæk, som de skulle starte selve løbet på. Den regel gjaldt ikke for de 10 bagerste biler – og vupti, Kevin Magnussen havde den fordel, at han selv kunne vælge dæk, mens Romain Grosjean var tvunget til at vælge de dæk, han sluttede Q2 på. Og det blev så ultrasoft, der nok er hurtige, men i Kina viste sig at blive slidt særdeles hurtigt.

I realiteten kørte Kevin Magnussen i hvert fald hurtigere, og på sjette omgang bad Magnussen over radioen om at blive lukket forbi Grosjean, der mistede fart. Teamordren blev givet, og en omgang senere lukkede Grosjean – under protester – op, og Kevin Magnussen var oppe på niendepladsen. Valget fra pitten så ud til at være det rigtige, da Magnussen stille og roligt trak fra Grosjean.

Efter et par pitstop fra de andre, lå Kevin Magnussen på 18. omgange helt alene, og han øgede stille og roligt hastigheden pr. omgang.

Efter pitstoppene var overståede lå Kevin Magnussen nummer ni, og nu begyndte kampen mod to Renault-racere, hvor Carlos Sainz lå foran Magnussen. Den duel gik Magnussen sejrrig ud af på 32. omgange, da Magnussen overhalede i et sving. Kort efter kom der safetycar, da de to Toro Rosso-kørere ramte sammen.

Renault valgte at gå i pit og skifte til blødere dæk, mens Magnussen blev ude. Den forskel kunne man se allerede da safetycaren gik ind igen. Hülkenberg overhalede straks Magnussen, der nu måtte kæmpe for ottendepladsen med Fernando Alonso i hælene. Kevin Magnussen kørte på de såkaldte medium-dæk, og dem var der ikke megen gas i. Alonso overhalede let, Sainz ligeså, og danskeren kæmpede som en gal for at holde Sergio Perez bag sig, hvilket lykkedes.

Starten af løbet

Da løbsstarten gik, var det oppe foran, at action skulle findes. Sebastian Vettel have poleposition, og den position var han også på, da første omgang var overstået, men hans Ferrari-teamkammerat Kimi Räikkönen var blevet overhalet af både Max Verstappen og Valtteri Bottas. Den regerende verdensmester Lewis Hamilton tabte også en plads i starten.

Det frydede Max Verstappen, som Lewis Hamilton for en uge siden kaldte »et pikhoved«. »See you fucking later,« lød det over radioen, da Verstappen overhalede Hamilton, mens Verstappens chefer fra Red Bull-lejren bad den 20-årige hollænder om at skrue ned for charmen.

Kevin Magnussen steg en enkelt plads til 10.-pladsen, da Sergio Perez lavede en fejl.

Stillingen holdt indtil 21. omgang, da Vettel gik i pit. Bottas havde allerede været inde og skift dæk, og han overhalede lige akkurat Vettel, da tyskeren kom ud af pitten. En klar fejl af Ferrari, der havde regnet forkert på pitstop-tiderne.

Nu så det ud som om, at Ferrari valgte at ofre Kimi Räikkönen, der manglede et pitstop og derfor lå nummer et. Räikkönen lå alt for lang tid ude på banen, men målet var, at når Bottas indhentede sin landsmand, så skulle Räikkönen kæmpe om placeringen. Taktikken lykkedes, da Vettel lå lige i rumpen på Bottas, da hele situationen var overstået.

Safetycaren på 32. omgang blev afgørende for racet. Red Bull udnyttede det straks til at skifte dæk på begge biler, hvilket ingen af de andre teams gjorde. Det var lidt heldigt, da de var ved pitindkørslen, men heldet følger den dygtige, og så gik Red Bull-racerne i offensiven.

Det østrigske team har haft en forfærdelig start på sæsonen, men begge kørere udfordrede og viste, at de godt kunne følge med de to andre topteams. Det så man blandt andet på 41. omgang. Først forsøgte Verstappen at overhale Lewis Hamilton, men han måtte en tur uden for banen. Så var det Ricciardos tur, og han tog stensikkert Hamilton i en nedbremsning, mens Verstappen måtte vente et par omgange, før han satte endnu et angreb ind, som gav pote.

Desværre for løbet kørte Verstappen ind i Vettel, og kaosset var fuldendt. Verstappen modtog en 10 sekunders straf, og han ligner mere og mere et løsgående missil.

Til gengæld var Ricciardo helt igennem fremragende, da han overhalede Bottas i endnu en nedbremsning.

Den position holdt Daniel Ricciardo til slut, og det var såre fortjent efter et fremragende race.

Spekulationerne går på, at Ricciardo er på vej til Ferrari efter denne sæson. Han viste i hvert fald på banen, at han har evnerne til det.

Man siger, at Kevin Magnussen er i sit livs form: Men kan en Formel 1-kører være i god form? Efter to flotte løb er Kevin Magnussen kommet i fokus, hvor han rangerer som 2018-sæsones hidtil bedste kører.

Sebastian Vettel, der fører i VM-stillingen, endte som nummer otte. Det så ud som om, at hans racer tog skade, da Max Verstappen kørte ind i ham cirka 10 runder før slut.