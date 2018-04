Magnussen tabte i duellen mod Grosjean i Shanghai

Den danske racerkører Kevin Magnussen (Haas) starter som nummer 11 i søndagens Formel 1-grandprix i Shanghai.

Det står klart efter lørdagens kvalifikation, hvor danskeren ikke helt kunne leve op til de gode takter fra de tre træninger op til kvalifikationen. I træningerne sluttede Magnussen som nummer syv, syv og seks.

11.-pladsen kan dog vise sig at være en fordel for danskeren, da han nu kan starte søndagens grandprix på den dæktype, som han har lyst til.

Inden kvalifikationen gav danskeren udtryk for, at det kunne være en fordel at slutte som nummer 11 frem for som nummer ti.

Kørerne i top-10 er tvunget til at starte på de bløde ultra-soft-dæk, der ikke har samme holdbarhed, som soft- og medium-dækkene har.

I den forstand lykkedes Magnussens taktik, da han var 0,016 sekunder fra at kvalificere sig til den afgørende kvalifikationsrunde, Q3, hvor pladserne i top-10 bliver fordelt.

Man siger, at Kevin Magnussen er i sit livs form: Men kan en Formel 1-kører være i god form? Efter to flotte løb er Kevin Magnussen kommet i fokus, hvor han rangerer som 2018-sæsones hidtil bedste kører.

Haas-kollega Romain Grosjean kom modsat Magnussen med i Q3. I træningerne kunne Grosjean ikke matche danskeren, men franskmanden starter nu en enkelt plads foran Magnussen, da Grosjean blev nummer ti.

Det bliver Ferraris Sebastian Vettel, som starter forrest i Shanghai. Lige bag sig har han kollegaen Kimi Räikkönen. Det var først i sidste forsøg, at det lykkedes for Vettel at henvise Räikkönen til andenpladsen.

Verdensmester Lewis Hamilton (Mercedes) starter som nummer fire. Lige foran sig har han kollegaen Valtteri Bottas, der var tredjehurtigst.

I søndagens løb skal Kevin Magnussen se, om han kan køre sig frem gennem feltet og forbedre sidste uges femteplads i Bahrain. Det var danskerens bedste placering i et grandprix siden oktober 2014.