Kevin Magnussen kørte sig søndag til årets første point i VM-regnskabet, da han krydsede målstregen som den femtehurtigste kører i Bahrain.

Præstationen får nu en række internationale motorsportsmedier til at hylde det danske Formel 1-håb med flotte karakterer, og særligt i sammenligning med Haas-makkeren Romain Grosjean trækker danskeren fra.

Karakterbogen Autosport: 9 ud af 10 - Romain Grosjean fik 5 ud af 10. Read Motorsport: 8 ud af 10 - Romain Grosjean fik 3 ud af 10. Planet F1: 8 ud af 10 - Romain Grosjean fik 5 ud af 10. Express: 8,5 ud af 10 - Romain Grosjean fik 3 ud af 10. Auto, Motor und Sport: 9 ud af 10 - Romain Grosjean fik 6 ud 10. Sebastian Vettel vandt løbet i Bahrain.

»Kevin Magnussen fortsætter med at imponere på det meget forbedrede Haas-team. Det kunne have gået endnu bedre for "K-Mag", hvis han ikke var blevet forhindret af holdkammeraten Romain Grosjean, der tilsyneladende havde en anden strategi,« skrev Planet F1 og belønnede danskeren med karakteren 8 ud af 10.

Magnussen kørte forsigtigt til slut: »Jeg var bange for, at bilen skulle gå i stykker«

Kevin Magnussen havde på forhånd kvalificeret sig til at starte som sekser i feltet og formåede siden at avancere en enkelt plads i løbet. Flere internationale medier roser da også danskeren for at følge kvalifikationen helt til dørs.

»Endnu en fremragende kvalifikation, der var i stærk kontrast til holdkammeraten Romain Grosjeans sjuskede kvalifikation. Fra sjette position var pointene hele tiden inden for rækkevidde, og Magnussen leverede,« skrev Read Motorsport og gav danskeren 8 ud af 10.

Med sin femteplads tangerede Kevin Magnussen dermed Haas' bedste Formel 1-resultat nogensinde, hvilket heller ikke er gået ubemærket hen hos de danske medier.

BT kvitterede således med topkarakteren 12 for den fornemme præstation.

Men selvom Kevin Magnussen viste sig særdeles velkørende på banen i Bahrain, har en helt særlig episode efterfølgende tiltrukket sig meget opmærksomhed.

Efter et dækskifte kom danskeren ud bag sin holdkammerat Romain Grosjean, der lå langt nede i feltet, og de to var lige ved at støde sammen, da Grosjean ikke åbnede for en overhaling i et sving.

Det fik Kevin Magnussen til at bande flere gange over teamradioen, og han så også lettere mellemfornøjet ud efter løbet.

»Det lugter lidt af en, der er lidt bitter over sin weekend. Det skal vi lige have snakket igennem,« sagde danskeren til Viasat.

Næste løb for Kevin Magnussen og de andre Formel 1-racere er d. 13.-15. april i Shanghai.