Uheldig Ferrari-mekaniker endte på hospitalet med brækket ben

Grandprixet i Bahrain bød på et dramatisk øjeblik, da Ferraris Kimi Räikkönen kørte ind til sit sidste pitstop.

Kort efter, at han havde fået nye dæk på, stoppede han i pitten, da han ramte en mekaniker på vej ud.

På billederne var det tydeligt, at et af mekanikernes ben kollapsede, da han blev ramt af bilen.

Foto: Giuseppe Cacace/AP

Ferrari skrev på teamets Twitter-profil, at mekanikeren fik et dobbeltbenbrud, og at han var kørt på hospitalet.

Der er en vis forvirring om, hvordan ulykke kunne ske, da der først bør være grøn lys for køreren, når alle er væk fra farezonen.

»Jeg ved ikke, hvad der skete, men det er ikke godt for ham. Jeg kørte, da jeg fik grøn lys. Jeg kigger ikke bagud for at se, hvad der sker, men han blev ramt. Mit job er at køre, når lyset går. Forhåbentligt er han ok,« sagde Kimi Räikkönen til Skysports.