Magnussens chef nedtoner konflikt: »Vi skal blive bedre næste gang«

Kevin Magnussens chef var glad for danskerens femteplads ved grandprixet i Bahrain.

»Nu ved alle, at bilen er god, og at vi kan bygge på den i virkeligheden og ikke hvis og når. Jeg er meget tilfreds,« sagde Haas-teamchef, Günther Steiner.

Kevin Magnussen scorede sæsonens første point efter forrygende løb

Men han måtte også forholde sig til, at Kevin Magnussen bandede over teamradioen, da Romain Grosjean ikke lod danskeren passere i en situation, hvor Grosjean ikke havde noget at køre for, mens Magnussen jagtede fjerdepladsen.

Magnussen sagde, at Grosjean måtte være bitter over en dårlig weekend, men Steiner havde en lidt anden udlægning af sagen.

»Der er altid to sider af en sag. Den måde, vi gav instruktionerne på til Romain, var ikke helt klar. Vi må se, hvad vi kan gøre bedre næste gang for at give begge kørere den rette information, sådan at de begge ved, hvad de kan forvente,« sagde Günther Steiner til Viasat.

Han sagde, at han havde fået talt med Grosjean, men manglede at få en snak med Magnussen. Men samtalerne skulle handle om kommunikation.

I situationen troede Kevin Magnussen, at han kunne overhale Romain Grosjean i et sving, hvor Esteban Ocon var foran begge to.

Magnussen kørte forsigtigt til slut: »Jeg var bange for, at bilen skulle gå i stykker«

»Jeg tror, at Kevin forventede, at Romain ville trække sig. Vi må lige se, hvornår vi gav informationen til Romain, for han siger, at han ikke kunne flytte sig, fordi han var ved siden af Ocon, men Kevin forventede, at Romain skulle stoppe,« sagde Günther Steiner.