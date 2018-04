Magnussen kørte forsigtigt til slut: »Jeg var bange for, at bilen skulle gå i stykker«

Kevin Magnussen var ovenud tilfreds med femtepladsen i Bahrain, som er den bedste placering for den 24-årige dansker siden en tilsvarende placering for fire år siden, da han kørte for McLaren.

Men en overgang var han bange for, at han slet ikke nåede i mål. Allerede på første omgang stødte han sammen med Nico Hülkenberg, og han meldte over radioen, at han følte vibrationer, men det blev afvist fra pitten.

Han besluttede sig dog for at køre forsigtigt, da han havde 16 sekunder ned til Hülkenberg efter sidste dækskifte.

»Jeg var meget nervøs for, at den skulle gå i stykker på den sidste del. Jeg pressede til at starte med for at se, hvordan Hülkenberg og Alonso ville se ud, men så var jeg nødt til at lade være med at ramme kerbs og dermed minimere risikoen, for jeg kunne mærke, at jeg var bange for, at bilen skulle gå i stykker,« sagde Kevin Magnussen.

Kevin Magnussen scorede sæsonens første point efter forrygende løb

Men der var en lille kurre på tråden.

Efter et dækskifte kom Kevin Magnussen ud bag sin holdkammerat Romain Grosjean, der lå langt nede i feltet, og de to var lige ved at støde sammen, da Grosjean ikke åbnede for en overhaling i et sving.

Det fik Kevin Magnussen til at bande flere gange over teamradioen, og han så også lettere mellemfornøjet ud efter løbet.

»Det lugter lidt af en, der er lidt bitter over sin weekend. Det skal vi lige have snakket igennem,« sagde han til Viasat.