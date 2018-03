Ekspert imponeret over Magnussen: »Så bliver man grådig som dansker«

Fjerdepladsen og fornem kørsel. Det var Kevin Magnussens status, indtil det skæbnesvangre pitstop, hvor mekanikerne ikke fik boltet baghjulet ordentligt fast på danskerens Haas-racer.

Og det samme skete endda for holdkammeraten Romain Grosjean, men denne gang på forhjulet.

Fejl i garagen slog et søm i Kevin Magnussens drøm

Efter at have evalueret situationerne måtte en noget slukøret Haas-teamchef Günther Steiner indrømme, at det simpelthen var en menneskelig fejl og ikke værktøjet, der havde været noget i vejen med.

Han fortalte at mekanikerne havde øvet dækskifte »1.000-vis af gange«.

»Derfor er det også ufatteligt, at det kan ske to gange. Hvis det var sket to gange på venstre baghjul, så er der noget i vejen, men når det sker lige efter hinanden på både venstre baghjul og derefter på venstre forhjul. Det er ufatteligt,« sagde Günther Steiner til espn.

Jyllands-Postens Formel 1-ekspert har svært ved at sætte ord på, at fejlen kan ske to gange inden for to minutter.

»Der er nærmest en sensation. Jeg ved ikke, om det er premierenerver, men sådan noget må ikke ske. De er to forskellige steder, så det er to forskellige mennesker. De må have haft præstationsangst, og tænk på hvad de må have mistet af penge i form af bonusser,« siger Thomas Wulff.

Til gengæld er Thomas Wulff imponeret over Kevin Magnussen indtil fadæsen. Magnussen gik en plads op, da han overhalede Max Verstappen i første sving.

»Kevin fik hverken en god eller dårlig start, men han var med og lå og lurede på muligheden. Den opstod, da Verstappen blev fanget bag en Ferrari, og så var Kevin Magnussen super kølig. Der lavede han det, som vi tidligere har hædret Verstappen for at gøre nemlig at køre sin chance. Han fulgte Verstappen på ydersiden og efterlod ikke hollænderen nogen mulighed for at slå igen. Det er virkelig et fantastisk træk,« siger Thomas Wulff.

Herefter holdt Kevin Magnussen Verstappen og Grosjean bag sig indtil dækskiftet.

»I starten var der et voldsomt pres fra Verstappen, der tydeligvis var frustreret over, at han ikke fik den start, han havde håbet på og så bag en Haas, der normalt ikke er inde i Verstappens univers, som en bil han skal bekymre sig om. Så Verstappen blev aggressiv og overkørte sine dæk, men Kevin lavede ingen fejl under det pres. Han kørte fuldstændigt snorlige omgang efter omgang, hvorefter Verstappen spandt en omgang om sig selv, og Grosjean overhalede. Jeg tog mig selv i at sidde og tænke, at der bare var en bil, der skulle udgå oppe foran, så havde Magnussen været på podiet. Så bliver man grådig som dansker, og det skulle jeg nok ikke have tænkt,« griner Thomas Wulff.

Han mener, at Haas bør have masser af selvtillid til det kommende løb i Bahrain om 14 dage.