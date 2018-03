Hamilton troede ikke sine egne øjne under Formel 1-kiks

Den britiske verdensmester Lewis Hamilton (Mercedes) måtte efter en forrygende kvalifikation tage til takke med andenpladsen i årets første Formel 1-grandprix, der blev kørt i Australien.

Og Hamilton, der startede i pole position, er lettere rystet, efter at han søndag missede muligheden for at sikre sig sæsonens første grandprixsejr.

- Jeg kan simpelthen ikke tro det, siger Hamilton.

Briten henviser til en situation lidt under halvvejs i løbet.

Her var den såkaldte virtuelle safety car taget i brug, da Romain Grosjean (Haas) holdt stille på banen på grund af mekaniske problemer.

Sebastian Vettel (Ferrari) kørte i samme omgang i pit, og han klemte sig lige præcis tilbage på banen foran briten, der end ikke anede, at Vettel var i pit.

- Jeg forstår stadig ikke, hvad der skete. Jeg gjorde alt det, som jeg troede, jeg skulle gøre, lyder det fra Hamilton.

- Da der var safety car, kom jeg kørende på den lige strækning, og så pludselig i sidste øjeblik fik jeg at vide, at der kom en Ferrari ud på banen. Jeg vidste ikke en gang, at der var en Ferrari i pit, siger han.

Under selve løbet virkede Hamilton også meget uforstående.

- Hvad skete der lige? Var det min fejl?, lød det fra verdensmesteren.

- Vi troede, at vi var i sikkerhed. Men der er tydeligvis et eller andet galt, lød svaret fra Hamiltons hold.

Mercedes' kiks endte med at blive Sebastian Vettels held.

Efter løbet erkender tyskeren, der vandt løbet, at Hamilton virkede hurtigst, og at det var et fordelagtigt tidspunkt, safety car kom i spil.

- Lewis kørte en god omgang i går (lørdag, red.) og fortjente pole position. Han kørte også et rigtig godt løb og kontrollerede i begyndelsen.

- Vi var lidt heldige, men det tager vi med. Vi er stadig ikke, hvor vi gerne vil være. Jeg føler stadig ikke helt bilen, men det giver os en god start og frisk motivation, lyder det fra Sebastian Vettel.