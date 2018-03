Kunne have været værre: Magnussen nøjes med et rap over fingrene

74.000 kr. i bøde - 37.000 til hver. Det var, hvad Haas, Kevin Magnussen og Romain Grosjean slap med, efter at bilerne udgik fra løbet i Melbourne med samme problem. At et hjul ikke var fæstnet ordentligt efter et pitstop.

Den slags hedder "unsafe release" og kan straffes med alt fra strafplaceringer i næste løb til en reprimande. Straffen faldt altså i den bløde ende, og dommerne begrundede det med, at begge kørere havde kørt bilen ind til siden, så hurtigt som muligt. (Paragraf 28.13 i regelbogen)

Fejl i garagen slog et søm i Kevin Magnussens drøm

For Günther Steiner var nederlaget svært at sluge. Han er en mand, der altid har let til smil, men han havde svært ved at vende mundvigene opad efter løbet i Melbourne.

Han understregede over for Viasat, at han ikke havde det fulde overblik over, hvordan to biler kan udgå med et par minutters mellemrum med samme problem, men det var tydeligt, at det var problemer med hjul.

»Det var hjulet, som sad løst på akslen. Så følelse det som om, at der er noget gået i stykker, for når hjulet ikke er fast, accelererer bilen ikke længere. Det er en sørgelig slutning på en fantastisk weekend,« sagde Günther Steiner til Viasat.

Kevin Magnussens holdkammerat Romain Grosjean udgik kort efter danskeren, og for ham var fejlen lidt mere tydelig.

»Jeg gik i pit, og jeg vidste ikke, at vi havde haft et problem med pitstop. Jeg følte straks vibrationer efter sving et og stoppede, og jeg vidste, at vi havde et løst hjul,« sagde Romain Grosjean.

Indtil da lå Haas-racerne på hhv. fjerde- og femtepladsen med Magnussen forrest. Og det, der kunne have været et fremragende resultat, blev til en skuffelse specielt for mekanikerne i garagen, hvor fejlen opstod.

»Jeg er sikker på, at deres skuffelse er lige så stor som min, men vi må tage det med, at bilen er hurtig, og at vi har nogle problemer, som vi skal have løst. Vi bliver nødt til at se, hvad der gik galt, før vi kan fikse det, og det tror jeg, at vi kan finde ud af ret hurtigt. Og når vi kommer tilbage til Bahrain, skal vi have bilerne i samme positioner, og så fuldføre løbet,« sagde Günther Steiner.

Løbet i Bahrain er om 14 dage den 8. april.