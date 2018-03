Fejl i garagen slog et søm i Kevin Magnussens drøm

23 omgange i himlen for Haas. Og så var det slut.

I 23 omgange lå Kevin Magnussen og Romain Grosjean til at score den bedste præstation i Haas-teamets levetid, da Magnussen lå nummer fire og Grosjean nummer fem.

Men to pitstop satte en stopper for drømmen.

Både Kevin Magnussen og Romain Grosjean kom på banen efter stoppene, men begge måtte kort efter udgå, og de første meldinger lød på, at hjulboltene efter dækskiftene simpelthen ikke var fæstnet ordentligt.

Den slags kan give en senere straf for det, der hedder ”unsafe release”.

Indtil da havde alt været som en drøm for Haas.

Det australske grandprix Resultat Vettel (Ferrari) Hamilton (Mercedes) Räikkönen (Ferrari) Ricciardo (Red Bull) Alonso (McLaren) Verstappen (Red Bull) Hülkenberg (Renault) Bottas (Mercedes) Vandoorne (McLaren) Sainz (Renault) Perez (Force India) Ocon (Force India) Leclerc (Sauber) Stroll (Williams) Hartley (Toro Rosso) Udgået: Magnussen, Grosjean, Ericsson, Gasly, Sirotkin

Starten var perfekt for teamet, da Kevin Magnussen viste, at han ikke havde glemt formen fra sidste år, da han var feltets bedste starter. Allerede efter første sving overhalede han Max Verstappen (Red Bull), selvom at det dog i parentes skal bemærkes, at hollænderen startede på et hårdere dæk. Det tager dog ikke noget fra, at Kevin Magnussen simpelthen viste, at han er en klogere racerkører end Max Verstappen, der blev fanget bag en Ferrari og Kevin Magnussen, der lukkede mulighederne af for Max Verstappen.

Så sad man ellers bare og ventede på, at Red Bull-raceren hurtigt skulle vise, at den er bedre end Haas-raceren, men angrebet kom ikke umiddelbart, og på 10. omgang lavede Max Verstappen en kørerfejl, som betød, at raceren snurrede en omgang rundt om sig selv, og så havde Kevin Magnussen pludselig masser af plads – og som bonus sin holdkammerat Romain Grosjean lige bag sig, der bøvlede med Daniel Ricciardo i bakspejlet.

Herefter kørte de tre biler kortege, indtil Haas-mekanikerne kludrede i det og slog et søm i drømmen.

Kevin Magnussen parkerede sin bil på et sikkert sted, mens Romain Grosjean måtte stige ud midt på en langside, og det betød, at der kom safetycar på banen.

Romain Grosjean hopper ud af sin bil efter at have måttet trække ud til siden. Foto: Rick Rycroft/AP

Den udnyttede Ferrari på klogeste vis, da Sebastian Vettel efter dækskifte kom ud foran Lewis Hamilton, der ellers havde ført løbet indtil da.

Løbet blev derfor en stor triumf for Ferrari, da Kimi Räikkönen blev nummer tre. Men skal man komme med et godt bud, så har Mercedes stadig den bedste bil. Slaget om verdensmesterskabet bliver med stor sandsynlighed det samme så i sidste sæson, da Ferrari og Mercedes også kæmpede alene i toppen.

Foto: AP

Red Bull lignede ikke umiddelbart et team, der helt har speeden – eller kørerne – til at være med helt fremme.

Et vip på hatten bør der også lyde til McLaren, der har skiftet en horribel dårlig Honda-motor ud med en fra Renault. Fernando Alonso endte således på en femteplads.

Men for danske Formel 1-fans vil der bare stå tilbage, at Kevin Magnussen blev snydt for den bedste placering, siden han kom på podiet i Melbourne i sin første sæson hos McLaren for snart mange år siden.