Magnussen forlanger slutplacering lige bag giganterne

Den danske racerkører Kevin Magnussen (Haas) og hans holdkammerat, Romain Grosjean, sikrede sig i lørdagens Formel 1-kvalifikation i Melbourne begge rigtig gode udgangspunkter forud for søndagens grandprix.

Magnussen starter som nummer fem. Grosjean som nummer seks.

Og Kevin Magnussen siger, at Haas nu skal gøre alt for at lukrere på, at kun giganterne fra Mercedes, Ferrari og Red Bull virker til at være hurtigere end det amerikanske mandskab.

- I kvalifikationen havde vi den fjerdehurtigste bil. Vi har en Mercedes og en Red Bull bag os, og dem kan vi ikke matche på fart, siger Magnussen.

Det er Valtteri Bottas (Mercedes) og Daniel Ricciardo (Red Bull), der på grund af henholdsvis uheld og straf har placeringer bag Magnussen og Grosjean.

- Men jeg synes, at vi skal sigte efter syvendepladsen. Det ville være en god placering for os, og det er ikke en placering, som vi behøver held for at kunne opnå, siger Magnussen.

I det tætte midterfelt kæmper Haas blandt andre med to mandskaber, som Kevin Magnussen tidligere har kørt for: Renault og McLaren.

- Syvende- og ottendepladsen bør være vores mål. Men det er ikke givet, at vi kan opnå det. Renault og McLaren er stærke. Så dem skal vi prøve at holde bag os, siger Magnussen.

Han tilføjer, at det heller ikke ville gøre noget at slå sine gamle hold.

- Jeg fokuserer ikke normalt på det, men jeg vil rigtig gerne slå dem, lyder det fra den 25-årige dansker.

I søndagens grandprix kommer Magnussen til at holde side om side med holdkammeraten Grosjean, når starten går. Der bliver dog ikke lavet nogen særlig aftale mellem de to, siger danskeren.

Det vigtigste er at få så mange VM-point som muligt på kontoen.

- Vi må ikke misse den her chance. Vi har mange løb efter det her, og vi skal gøre det godt i det samlede regnskab.

- Så selv om vi jo ikke håber, at det her bliver vores eneste konkurrencedygtige weekend, så skal vi have gevinst i den her weekend, lyder kravet fra den danske Haas-kører.

Australiens Grand Prix går i gang søndag morgen klokken 07.10 dansk tid.