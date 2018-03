Ekspert om Magnussen: »Man kunne bare læne sig tilbage og nyde hans præstation«

Opløftende, opmuntrende og imponerende. Det er tre adjektiver, der fint beskriver den danske racerkørers Kevin Magnussens indsats i Melbourne, hvis man spørger Jyllands-Postens Formel 1-ekspert, Thomas Wullf.

»Haas er kommet utroligt godt fra start som team med begge kørere inden for et top seks-resultat. Isoleret set var Kevin Magnussen virkelig imponerende. Han fandt det, der skulle til, og man kunne bare læne sig tilbage og nyde hans præstation,« siger han og fortsætter:

Jyllands-Postens motorsportsekspert, Thomas Wulff, er tidligere dansk mester i langdistanceracerløb. Foto: Mik Eskestad

»Jeg tror, at han er lige tændt altid, men man kan nok ikke finde en sportsmand, som ikke kender følelsen af, at man altid er lidt bedre, når det spiller, end når man har lidt modgang. Når man gør det godt, avler det altid selvtillid fremadrettet.«

Magnussen om top-5: Det er ekstraordinært

25-årige Magnussen kørte med den sjettehurtigste tid i lørdagens kvalifikation, men starter i søndagens grandprix som nummer fem. Det skyldes en tidligere straf til Daniel Ricciardo (Red Bull). Det betyder dog også, at der søndag vil ligge en hurtig kører, som reelt har sat et højere resultat, og ånde Magnussen i nakken - foruden en revanchistisk Romain Grosjean.

»Der vil være mange, som gerne vil ind i top fem. Så Kevin Magnussen skal køre sin chance. Og kan han slutte, hvor han starter, vil det være et virkelig flot resultat – især hvis han slutter foran holdkammeraten igen,« siger Wulff.

At Kevin Magnussen formåede at slå Grosjean er nemlig ikke uden betydning. Helt nøgternt betyder det, at det står 1-0 til Magnussen i kvalifikationen frem mod de kommende 21 løb, og det giver Magnussen et selvtillidsboost. Men den kompetente franskmand - som også får flotte adjektiver med på vejen - såsom »virkelig dygtig og erfaren« - er formentlig lige så opsat på at slå sin holdkammerat.

»Det er også en intern konkurrence, og det er skønt at se, at de presser hinanden. Hvis Kevin Magnussen skal gøre sig håb om at blive verdensmester en dag, så skal han slå sin holdkammerat – og alle de andre – og så kan han lige så godt begynde nu. Men med det sagt er det stadig et team, og det er en fælles indsats for begge kørere at få teamet til at ende året godt,« siger Thomas Wulff.

Han har ikke høje forventninger til podieplaceringer ved søndagens grandprix og understreger, at det er »mere end godkendt,« hvis Haas-kørerne kan slutte løbet i nærheden af de placeringer, hvor de begynder. Kevin Magnussen skal holde sig til og køre sin chance - men have blik på, at et top fem resultat vil være virkelig, virkelig flot, lyder det.

»I forhold til podiet må vi konstatere, at de tre stærkeste hold stadig er Mercedes, Ferrari og Red Bull. Selvom Haas ligger nummer fem og seks, bliver det en rigtig hård kamp. Men det bliver en lang sæson, og det er rart at have lavet et godt udgangspunkt og sat gode point ind på kontoen allerede i første løb. Det vækker genhør blandt konkurrenterne i feltet, når man viser overarm. Det har meget at sige for det, der venter resten af året,« siger han.