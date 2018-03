Eksperter: Magnussen skal tage næste skridt i Formel 1

Det er nu eller aldrig for racerkøreren Kevin Magnussen.

Hvis Magnussen skal komme tættere på drømmen om at blive Formel 1-verdensmester, så skal han bevise sit værd i denne sæson for Haas.

Magnussen skal eliminere holdkammeraten Romain Grosjean, så danskeren kan komme væk fra Haas og videre til et topteam, mener den tidligere racerkører John Nielsen

Haas bliver aldrig et topteam og vil igen i år ende mellem de seks-otte bedste hold af de ti, der deltager, lyder vurderingen fra John Nielsen, der kommenterer Formel 1 for TV3 Sport.

- Det er fantastisk at være Formel 1-kører. Der er kun 20 i verden. Hvis Kevin vil opnå sin ambition om at blive verdensmester, så skal han ikke køre for Haas.

- Så skal han skifte til et topteam. Det kommer han kun til ved at køre Grosjean ud af Formel 1 i år. Kort og godt. Det er hårdt og brutalt, siger John Nielsen.

Han peger på, at flere Formel 1-hold vil skifte ud blandt kørerne efter 2018-sæsonen, hvor også Magnussens kontrakt står til at udløbe.

- Der er en del kontrakter hos topholdene, der udløber efter denne sæson. Og der skal Kevin simpelthen have lagt billet ind. Og det kan han kun gøre på én måde.

- Kevin skal konstant være hurtigere end Grosjean i både kvalifikationer og løb. Ellers bliver mulighederne meget mere indskrænkede.

- Der kommer et stort generationsskifte efter denne sæson, og så går der måske to sæsoner mere, før der er åbninger. Derfor bliver det sværere, siger John Nielsen.

Bo Baltzer Nielsen, sportschef i Dansk Automobil Sports Union, mener, at 25-årige Magnussen har viste gode takter i optakten.

Men han skal løfte sit niveau i sin fjerde sæson i Formel 1, før han kan bejle til et tophold.

- Han står i en rigtig stærk position nu og er klar til at tage næste skridt.

- Kevin skal udkonkurrere sin holdkammerat. Han kan ikke gøre det hver gang. Men hen over året skal han vise sig som klart bedre end Grosjean.

- Han skal hæve sit bundniveau. Det var for lavt sidste år. Nogle gange endte han lidt for langt tilbage. Han skal være mere stabil, siger sportschefen.

Magnussen lykkedes ikke med at vippe Grosjean af pinden hos Haas sidste år, men hvis det sker i år, så vil dørene åbne sig i Formel 1-feltet, vurderer Bo Baltzer Nielsen.

- Det vil blive bemærket, og så vil han til 2019-sæsonen havde den helt rigtige alder og erfaring.

- Han har bevist, at han ikke har nået sin maksimale ydeevne endnu. Det er noget, et topteam vil kigge på, forklarer han.

Årets første Formel 1-grandprix køres i australske Melbourne på søndag.