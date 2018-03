Kevin Magnussen i fantomtid: »Kan det virkelig passe?«

Kevin Magnussen og resten af Formel 1-feltet er i øjeblikket i gang med at testkøre racerne forud for grand prix-sæsonen.

Torsdag formiddag satte Kevin Magnussen langt størstedelen af sine konkurrenter til vægs, da han i sin Haas-racer formåede at krydse målstregen med en fantomtid på et minut og 18.360 sekunder - kun overgået af Sebastian Vettel.

På banen i Barcelona kørte Kevin Magnussen endda tre omgange i træk med tider under et minut og 19 sekunder, ifølge TV2.

Magnussen: Vi er der stadig ikke helt - men vi nærmer os

De bemærkelsesværdige tider vækker imidlertid forundring hos BBC's anerkendte Formel 1-reporter Andrew Benson.

»Det er virkelig imponerende tider fra Haas. Faktisk så imponerende, at man er nødt til at tænke, at noget ikke stemmer,« skrev Andrew Benson i BBC's liveblog.

Du kan her se et overblik over formiddagstiderne, hvor danske Kevin Magnussen kørte sig ind som den andenhurtigste i feltet.

Mind the gap...



Vettel (hyper) is well over a second clear of Magnussen (super) in P2#F1 #F1Testing pic.twitter.com/iGMEJaL6Ij— Formula 1 (@F1) 8. marts 2018

Forklaringen på, hvorfor de hurtige tider får reporteren til at rynke på brynene, handler særligt om, at Sebastian Vettel satte sin hurtigste tid på hyper-soft-dæk, mens Kevin Magnussen gjorde det på de lidt langsommere super-soft-dæk.

Læg dertil, at Ferrari og Haas kører med den samme Ferrari-motor.

Se den her: Magnussens nye racer kan modstå vægten af en dobbeltdækkerbus

Selvom testtiderne måske tænder et glødende dansk Formel 1-håb, inden grand prix-sæsonen for alvor skydes i gang, satte Andrew Benson dog spørgsmålstegn ved, om de overhovedet kan passe.

»Hvis man udligner forskellen – og ignorerer mængden af brændstof på racerne – betyder det, at Haas faktisk er hurtigere end Ferrari. Og det kan da ikke være rigtigt?« lød det.

Sæsonens første grand prix køres den 25. marts i Australien.