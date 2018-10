Vraget McLaren-kører skifter Formel 1 ud med Formel E

Den belgiske racerkører Stoffel Vandoorne skal fra næste sæson køre Formel E - racerløb for elbiler - for motorsportsholdet HWA.

Det skriver Vandoorne på Twitter.

- Super spændt på at komme til HWA i Formel E og starte en ny udfordring sammen, skriver den 26-årige belgier.

Han kører lige nu Formel 1 for det britiske hold McLaren, men tidligere på året meddelte holdet, at Vandoorne stopper efter denne sæson og bliver erstattet af 18-årige Lando Norris.

Vandoorne skriver på Twitter, at han allerede tirsdag starter med at prøvekøre bilen for HWA i Valencia.

HWA skriver på Twitter, at belgieren vil blive teamkollega med briten Gary Paffett på Formel E-holdet.

Vandoorne ligger inden den kommende weekends Formel 1-grandprix nummer 16 i den samlede stilling. Han har i alt kørt otte point hjem til holdet.

Pointene kom i hus i starten af året, hvor det blev til to niendepladser og en ottendeplads og dermed point i tre af de første fire løb.

Siden er det ikke lykkedes belgieren at køre point hjem til holdet, da det ikke er blevet til en top-ti-placering i de seneste 14 løb.

Næste Formel 1-grandprix køres på søndag i Austin i USA. Det er det fjerdesidste løb i årets Formel 1-sæson.