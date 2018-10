Schumachers søn baner vejen for karriere med F3-titel

Der kan være en ny Schumacher på vej mod tronen i Formel 1.

Lørdag sørgede Mick Schumacher - søn af den tidligere verdensmester og Formel 1-legende Michael Schumacher - således for hæder, da den 19-årige racerkører blev kåret som samlet mester i den europæiske Formel 3-klasse.

Formel 3 har en lang historie som værende niveauet lige under topklassen Formel 1. I 2017 etablerede man Formel 2, ligesom GP2-serien ofte også har været rugekasse for talenter til Formel 1.

Mick Schumacher kører for holdet Prema Theodore Racing, og det er hans første store bedrift som racerkører.

På Hockenheim i Tyskland sluttede Mick Schumacher som nummer to i dagens andet løb, og dermed kunne han ikke hentes i den samlede stilling i løbsserien, hvor der resterer et enkelt grandprix mere.

- Det er ikke rigtig sunket ind endnu, men jeg er glad, for teamet har opnået så meget i løbet af året, siger den unge racerkører.

Med den samlede sejr har Mick Schumacher sikret sig en licens, som er en forudsætning for eventuelt at tage springet op til Formel 1 på et tidspunkt.

Sker det for unge Mick, så bliver der noget at leve op til.

Michael Schumacher blev verdensmester i Formel 1 fem år i træk fra 2000 og havde forinden vundet to gange i henholdsvis 1994 og 1995.

De syv titler gør Michael Schumacher til den kører, der har vundet Formel 1 flest gange.

For at undgå opmærksomhed brugte Mick sin mors efternavn, Betsch, da han indledte karrieren som helt ung ved at køre gokart.

Mick Schumacher var til stede på pisten, da hans far i slutningen af december i 2013 forulykkede på ski i Frankrig og bankede hovedet ind i en klippe.

Efter lang tid i koma blev Michael Schumacher i juni 2014 flyttet til en genoptræningsklinik i sommeren 2014. Få måneder senere blev genoptræningen foretaget fra hjemmet.

Siden har 49-årige Schumacher ikke indviet offentligheden i sin tilstand.