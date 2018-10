Kevin Magnussen forbedrede sig ved sidste træning i Japan

Den danske racerkører Kevin Magnussen (Haas) satte tiendebedste tid, da Formel 1-feltet lørdag morgen kørte den tredje og sidste træning på Suzuka-banen forud for kvalifikationen og søndagens japanske grandprix.

Magnussen sluttede lige foran holdkammeraten Romain Grosjean, der endte som nummer 11 ved den sidste træning.

Dermed formåede danskeren også at få lidt mere fart i sin bil, efter at det ved de to første træninger blev til placeringer som nummer 14 og 16.

Lørdagens træning var en anelse præget af både regn og rusk.

Efter lidt over et kvarter begyndte en hel del regn at falde ned over banen i Japan. Samtlige biler søgte derfor ly i deres respektive garager det næste kvarters tid, mens regnen drev over.

Med knap en halv time tilbage af træningen rullede Formel 1-feltet igen ud på banen, der relativt hurtigt blev tør.

Kevin Magnussen trillede ud på banen, da der var lidt under et kvarter tilbage af træningen. Det var her, danskeren satte sin bedste tid.

Tiden var marginalt bedre end holdkammeraten Grosjeans og rakte i sidste ende altså til en placering som træningens tiendehurtigste.

Lewis Hamilton (Mercedes) satte hurtigste tid foran Ferrari-kørerne Sebastian Vettel og Kimi Räikkönen.

Kvalifikationen begynder klokken otte lørdag morgen dansk tid.

Det japanske grandprix skydes i gang klokken 07.10 søndag morgen.