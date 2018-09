Dansk speedwaykører missede finale i tysk grandprix

Speedwaykøreren Niels-Kristian Iversen sluttede lørdag på en femteplads ved det tyske grandprix.

Den 36-årige dansker kæmpede sig i semifinalen, hvor han endte som treer i sit heat.

Iversen lå ellers til at tage en af de to finalepladser, men polske Bartosz Zmarzlik fik overhalet vestjyden, der måtte se Zmarzlik følge amerikanske Greg Hancock i finalen.

I finalen kom både Hancock og Zmarzlik til kort, da briten Tai Woffinden tog sejren og udbyggede sin føring i kampen om VM-titlen.

Niels-Kristian Iversen, der er førstereserve i denne sæson i grandprix-serien, kørte sig op efter en skidt start på lørdagen med en tredjeplads i sit første heat.

To førstepladser og to andenpladser sikrede ham en sikker plads i semifinalen.

Landsmanden Nicki Pedersen var tæt på at gøre Iversen selskab i semifinalerne.

Veteranen hentede to heatsejre og hentede otte point til VM-stillingen, hvor han kæmper for at bringe sig op i top-otte og indløse adgang til næste års VM-serie.

Den danske speedway-stjerne indtager 11.-pladsen med et enkelt grandprix tilbage i 2018. Opgaven ser næsten umulig ud for den 41-årige fynbo, der har 11 point op til Emil Sayfutdinov på ottendepladsen.

Niels-Kristian Iversen har modsat Nicki Pedersen sikret sig en plads i VM-feltet til næste år.

Lørdagens grandprix i Teterow bar præg af en elendig bane, der medførte en afbrydelse på en times tid.

Flere dages regn havde gjort banebelægningen blød, og efter flere styrt i de tre første heats blev den mest løse belægning skrabet væk, så det var muligt at gennemføre grandprixet.

Sæsonens sidste grandprix køres om to uger i polske Turun.