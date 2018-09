Vraget Formel 1-kører vil lade sig inspirere af dansker: »Det er en kæmpe ros til Kevin Magnussen«

Der er særligt én grund til, at den belgiske Formel 1-kører Stoffel Vandoorne ikke har mistet modet.



Også selvom han efter det seneste grandprix i Italien blev hevet til side for at få at vide, at han ikke skal køre for McLaren i næste sæson.

Nu står han uden et hold og uden en plan, men med et forbillede at støtte sig til - danske Kevin Magnussen.

»Kevin har stået i den samme situation, og jeg synes virkelig, at han ser ud til at have haft godt af en frisk start,« siger Stoffel Vandoorne til nyhedsbureauet Reuters.

Belgieren henviser til, at den 25-årige dansker ligeledes blev vraget af McLaren i 2015, inden han året efter returnerede til Formel 1-feltet hos først Renault og siden Haas.

Det comeback er blevet bemærket, hvilket Vandoornes udtalelse er et bevis på, ifølge Jyllands-Postens Formel 1-ekspert Thomas Wulff.

»Det er en stor ros til Kevin Magnussen og den præstation, han har leveret. Man skal virkelig være gjort af noget særligt for at kunne kæmpe sig tilbage, efter man er blevet sat på ”reservebænken”. Det er ikke alle unge kørere, der formår at gøre det, og derfor bliver Kevin Magnussen husket,« siger han.

Nægter at give op

Nu er det 26-årige Vandoornes tur til at gøre det samme forsøg efter to år som fast Formel 1-kører.

»De fleste hold er ved at være på plads til næste sæson, så det kan godt blive svært for ham. Han skal forsøge at få en tjans som reserve- eller testkører for ét af de store teams, så han blandt andet holder sig tæt på udviklingsarbejdet med bilerne,« siger Thomas Wulff.

Mens Magnussens kontrakt diskuteres: Chefen roser danskeren

Stoffel Vandoorne erkender, at det kan blive svært at finde et nyt hold til næste sæson. Alligevel nægter han at give op.

Snart afgøres den danske Formel 1-drøm

»Jeg tror, at mange kender til mine evner. Jeg skal bare være i det rigtige miljø, og så er jeg ganske sikker på, at jeg kan levere,« siger han.

I denne weekend får Stoffel Vandoorne, Kevin Magnussen og resten af Formel 1-feltet en ny chance for at imponere, når der er kvalifikation lørdag og grandprix søndag i Singapore.