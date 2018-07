Nicki Pedersen fik baghjul fem gange i svensk grandprix

Efter en opløftende aften, en plads i semifinalen og 12 point til VM-kontoen i Horsens for en uge siden, var der grund til optimisme for danske Nicki Pedersen forud for sæsonens fjerde VM-grandprix, der blev kørt lørdag i Sverige.

Men det blev noget af en nedtur i svenske Hallstavik, hvor danskeren aldrig fik tingene til at fungere.

Pedersen hentede beskedne tre point i sine fem starter og var aldrig i nærheden af at blande sig i kampen om de otte billetter til semifinalerne.

I sit første heat havde han ellers en på papiret fin mulighed for at score to eller de maksimale tre point fra inderbanen, men han lå længe sidst og fik kun akkurat hentet et enkelt point efter en kørefejl af polske Przemyslaw Pawlicki i sidste sving.

Og det blev ikke bedre senere på aftenen. Rytterne fordeler pointene mellem sig med tre, to, et og nul til de fire kørere på banen, og Pedersen blev sidst eller næstsidst i alle sine fem heat.

Et point igen i sin anden start, så et rundt nul, et point igen og endeligt endnu et nul efter et heat, hvor danskeren stoppede undervejs.

Intet fungerede for Nicki Pedersen i det svenske, og han må rejse hjem fra Sverige med tre point.

De tre point pynter ikke synderligt på danskerens score i den samlede VM-stilling. Han er noteret for 25 point efter fire grandprixer og ligger nummer 12.