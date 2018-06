Dansk speedwaypar gik glip af VM-medalje i Polen

Det var tæt på, men Danmark måtte alligevel kigge langt efter en mulig medalje lørdag aften ved par-VM i speedway.

Efter 21 heat stod det klart, at Danmark manglede et enkelt point for at nå med i kvalifikationsheatet til finaleheatet i Wroclaw, hvor der blev kørt finale både fredag og lørdag.

Michael Jepsen Jensen vandt godt nok heat 21, men da reservekøreren Frederik Jakobsen sluttede sidst mod det svenske par med Fredrik Lindgren og Antonio Lindback, så sluttede Danmark med 35 point ligesom Australien.

Dermed blev det Polen, der blev klar til at køre videre med et enkelt point mere efter de to finaledage fredag og lørdag.

Danmark sluttede på femtepladsen, mens Rusland endte med at snuppe VM-guldet i finalen mod Storbritannien, som fik sølv foran Polen, der fik bronze.

Efter fredagens finale lå danskerne på tredjepladsen, og lørdag bestod det danske par fra start igen af Michael Jepsen Jensen og Kenneth Bjerre.

Det blev der dog lavet om på undervejs, da landstræner Hans Nielsen valgte at erstatte Kenneth Bjerre med Frederik Jakobsen.

Det skyldtes, at Michael Jepsen Jensen var eneste kører, der scorede point til Danmark.

I det sidste heat var Michael Jepsen Jensen igen bedste dansker, da han vandt, men de tre point var ikke nok til videre avancement for danskerne.

I alt bød aftenen på 15 point, og alle blev hentet af Michael Jepsen Jensen.

Fredag var pointhøsten højere, da danskerne hentede 20 point, og også her var Michael Jepsen Jensen bedste dansker, da han scorede 12 point, mens Kenneth Bjerre tegnede sig for de sidste otte point.

Par-VM er en erstatning for hold-VM i denne sæson, og lyder navnet Speedway of Nations.

I forskellige formater har man kørt par-VM frem til 1998. Her nåede man en dansk guldalder, da et dansk par vandt par-VM hvert år fra 1985 til 1991.

Dengang var det hovedsageligt Erik Gundersen og Danmarks nuværende landstræner, Hans Nielsen, som sørgede for guldmedaljerne.

Men også Jan O. Pedersen, Tommy Knudsen og Ole Olsen sikrede VM-guldmedaljer i den første tid ved par-VM.

Sidste år sluttede Danmark historisk dårligt ved hold-VM og missede finalen for andet år i træk. Fra 2010-15 var Danmark i finalen hvert år.