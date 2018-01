Medie: København får uventet konkurrence i jagten på et Formel 1-løb

Rygterne er mange, men de officielle udmeldinger få. Fastlagt er det dog, at Formel 1-ejerne fra Liberty Media er på jagt efter nye lande at føje til den årlige løbskalender.

Nu mener Forbes at vide, at byer som London, New York og København får konkurrence fra Vietnam, der traditionelt set ikke bliver anset for at være et Formel 1-land.

Formel 1 har tidligere været i samme region, da Indien købte sig ind i sporten under Bernie Ecclestones ejerskab. Det blev dog kun til tre år med løb grundet manglende tilskuerinteresse og en skattesag hos firmaet bag grandprixet i Indien.

Det er endnu ikke klart, hvornår et eventuelt Formel 1-løb i Vietnam præcist kan blive tilføjet til løbskalenderen, men ifølge Forbes vil Liberty Media præsentere planerne i de kommende uger.

»De kommer til at annoncere et gadeløb i Vietnam. Det handler angiveligt om et gadeløb i Hanois gader, men intet er officielt endnu, så det er usikkert, hvornår det kommer over målstregen. Det er dog ingen hemmelighed, at man arbejder med planer for at få et løb til landet,« siger en unavngiven kilde til Forbes med kendskab til situationen.

I oktober 2017 beskrev motorsportsmediet, Autosport, at Bernie Ecclestone havde forhandlet en løbsaftale på plads med Vietnam i sine sidste tid som Formel 1-chef, der kun manglede en underskift. Aftalen blev dog ikke lukket, inden Liberty Media overtog ejerskabet af motorsportens kongeklasse.

Oplysninger om et muligt løb i Vietnam går imod de seneste måneders udmeldinger, hvor den adm. direktør i Liberty Media, amerikanske Chase Carey, offentligt har sagt, at Formel 1-ejerne går efter at tilføje løb i London, New York og København til løbskalenderen fra 2020.

Således var Carey og andre nøglepersoner fra Liberty Media i København tidligere på måneden for at snakke kontraktlængde og økonomi med det danske konsortium ledet af tidligere videnskabsminister Helge Sander, som ønsker Formel 1 til Danmark.

Hvad der gør et løb i Vietnam muligt er, at Liberty Media også tidligere har flirtet med idéen om at udvide løbskalenderen til 25 løb, der er det maksimalt tilladte niveau i løbet af en sæson. Ligesom de amerikanske ejere helst ser gadeløb i store byer tilføjet til kalenderen som eksemplerne London, New York, København og muligvis Hanoi.

Administrerende direktør for Liberty Media, Chase Carey, har igennem længere tid udvist stor interesse for at afholde et løb i København. I januar var han i byen for at forhandle med det danske konsortium. Foto: Manu Fernandez/AP

I 2018-sæsonen skal Kevin Magnussen og resten af Formel 1-feltet slide sig igennem 21 løb for kun anden gang i historien. Ifølge Liberty Media bød 40 byer ind på muligheden for at blive værtsby for et Formel 1-løb, da man i 2017 offentliggjorde egne planer om at udvide løbskalenderen.

Der er en politisk beslutning blandt partierne på Københavns Rådhus, om landets hovedstad skal åbne sine gader til en forlænget weekend med Formel 1.

Et forslag, som Enhedslisten, Alternativet og Radikale Venstre tidligere i januar offentligt meldte sig som modstandere af.