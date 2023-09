GOG fyrer ny træner efter få kampe grundet uenighed

Direktør Kasper Jørgensen erkender, at situationen ikke er optimal.

- Der er ingen tvivl om, at det er en udvikling, som vi meget gerne havde været foruden, men vi har overvejet sagen grundigt og har vurderet, at det var nødvendigt at handle nu.

- Det er det bedste for holdet og for klubben, og det er en beslutning, som jeg sammen med bestyrelsen tager det fulde ansvar for, siger han i meddelelsen.

GOG har vundet mesterskabet i den danske håndboldliga de seneste to år, men holdet har fået en lunken start på den nye sæson.