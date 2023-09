Bredsdorff-Larsen er fjernet som dommertræner efter kritik

Klubberne mener ikke, at man samtidig med en sådan rolle kan uddanne dommerne i dansk håndbold.

Thomas Christensen, der er direktør i Divisionsforeningen forklarer, at henvendelserne er gået på, at Peter Bredsdorff-Larsen repræsenterer en klub, og i den rolle forsøger han at hverve sponsorer og spillere.

- Jeg har fået henvendelser fra flere klubber, der mener, der var et habilitetsproblem, og de henvendelser har jeg bragt videre, siger Thomas Christensen til TV 2 Sport.

- Der har nogle af klubberne så ment, at de ikke vil betale hans løn, hvis han samtidig bruger den tid, han får løn for, på også at skaffe spillere og sponsorer til sin klub.