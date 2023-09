Viborg-kvinder tog sejr i sidste sekund i sæsonåbner

Håndboldkvinderne fra Viborg HK indledte fredag den danske liga med en hårdt tilkæmpet hjemmesejr.

På hjemmebane lykkedes det viborgenserne at besejre Horsens med 30-29 med et sejrsmål to sekunder før tid.

Med et kvarter tilbage af opgøret var Viborg bagud med 22-25, men tre hurtige scoringer til hjemmeholdet betød, at tilskuerne i Biocirc Arena fik noget at juble over.