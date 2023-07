Rusland får frataget værtskab for håndbold-EM i 2026

- Denne kontakt blev foretaget i begyndelse af ugen med den konklusion, at afholdelsen af begivenheden i Rusland ikke er mulig inden for den givne tidsramme, skriver EHF.

Forbundet er derfor på jagt efter en ny vært.

Rusland blev tildelt værtskabet for kvinde-EM i 2026 i november 2021, cirka tre måneder før Rusland invaderede Ukraine og udløste en krig i landet.

Det har siden medført, at Rusland har fået frataget værtskabet for en række sportsbegivenheder, ligesom at russiske lands- eller klubhold i flere sportsgrene er blevet udelukket fra diverse internationale turneringer eller mesterskaber.