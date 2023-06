Fem danske håndboldspillere får plads i ny Hall of Fame

Det blev afsløret ved en prisuddeling, som EHF var vært ved i Wien, skriver DHF.

Christina Roslyng og Mette Vestergaard har begge været med til at hente OL- og EM-guld til Danmark.

Camilla Andersen har vundet både OL, EM, VM og Champions League og er beæret over pladsen i Hall of Fame.

- Det er jeg da glad for og stolt over. Det betyder, at mine præstationer er blevet bemærket. Det betyder også, jeg har været på nogle gode hold, for man opnår ikke sine resultater alene. Det er en flot anerkendelse fra EHF, siger Camilla Andersen ifølge DHF.