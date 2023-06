Damgaard hjælper Magdeburg til Champions League-sejr

Damgaard og Magdeburg gik til pause bagud med to mål, efter en halvleg hvor Magdeburg bøvlede med at lukke ned for Kielces stjernespiller spanske Alex Dujsjebajev, der blev første halvlegs topscorer med seks mål.

En af kampens store overraskelser var Magdeburgs Gisli Kristjansson, der efter lørdagens semifinale mod Barcelona ikke lignede en mand, der ville komme på banen i finalen. Her pådrog han sig en grim skulderskade.

Islændingen kom dog på banen, og på trods af den medtagede skulder leverede han seks mål i kampen og spillede flot.

I anden halvleg fortsatte det tætte kampbillede, og de to hold fulgtes godt ad.

Magdeburg var bagud i en længere periode, men kæmpede og holdt drømmen om guldet i live helt til det sidste.