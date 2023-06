Lars Christiansen stopper i Flensburg-Handewitt

- Vi har besluttet os for at genopruste og vil have nye impulser til den sportslige afdeling, siger direktør Holger Glandorf.

- Flensburg-Handewitt er Lars Christiansen yderst taknemmelig for det arbejde, han har ydet, og han vil altid have en plads i klubbens historie, lyder det.

Ljubomir Vranjes var cheftræner i Flensburg-Handewitt fra 2010 til 2017. Siden har han været på en rundtur mellem forskellige trænerjob hos europæiske klubber og landshold.

Han stod senest i spidsen for Nimes i den bedste franske række.