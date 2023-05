GOG kører Skjern over og tager finaleplads

Med til de magelige sejrscifre hører også, at Skjern på intet tidspunkt var foran i kampen.

Vestjyderne vidste, at holdet var tvunget til at vinde for at fremtvinge en tredje semifinale, men hjemmeholdet måtte sande, at holdet var oppe imod overmagten, som det også var tilfældet i Gudme i søndags.

I finaleserien skal GOG enten møde Aalborg Håndbold eller Fredericia HK. De to hold spiller den afgørende semifinale på søndag i Aalborg.

GOG-profilen Emil Madsen kommer til at følge den kamp roligt hjemme i sofaen.