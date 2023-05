Team Esbjerg har booket finaleplads med storsejr på Falster

NFH-playmaker Sofie Flader er skuffet over, at hun og holdkammeraterne var så langt fra at fremtvinge en tredje semifinale, som det var tilfældet.

- At tabe med 12 i en semifinale er sindssygt dårligt af os. Vi spillede en god første halvleg, så det var slet ikke nødvendigt at tabe med 12, siger Flader til TV 2 Sport og påpeger blandt andet, at vestjyderne var fysisk overlegne.

Team Esbjerg startede ellers lidt sløvt i tirsdagens udekamp, og det tog over seks minutter, før de vestjyske gæster fik sendt bolden i mål.