I lørdagens tidlige semifinale var Team Esbjerg indledningsvis i problemer mod upåagtede Nykøbing Falster, der holdt en føring til godt et kvarter inde i kampen. Herefter fulgtes de to hold ad til pause, hvor Team Esbjerg førte med to mål.

Herfra så hjemmeholdet sig ikke tilbage. Forsvaret stod bedre, og i offensiven var den norske duo Nora Mørk og topscorer Henny Reistad effektiv. Det betød, at holdet kunne køre en komfortabel sejr på 28-23 i land.

Resultaterne betyder, at Nykøbing og Odense nu er pisket til en sejr i næste uges returkampe, hvis drømmen om en finaleplads skal holdes i live via en eventuel tredje og altafgørende kamp.