Barcelona gjorde arbejdet færdigt og sendte GOG ud CL

Nicolej Krickaus mandskab kan nu fokusere på at genvinde det danske mesterskab. Søndag venter den første semifinale mod Skjern.

GOG gik ind til torsdagens returkamp med svære betingelser for at gå videre efter det store nederlag i sidste uges første kvartfinale. Samtidig sad GOG’s største profil, Simon Pytlick, ude med en skade.

Fynboernes mulighed for at avancere så da også hurtigt ud til at fordufte. Efter en nogenlunde jævnbyrdig indledning begyndte Barcelona, der havde Emil Nielsen i målet, at trække fra. Ved pausen var GOG bagud 13-20.