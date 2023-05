Danmark misser færøsk gruppebrag ved håndbold-EM

I mellemrunden kommer Danmark til at møde hold fra gruppe D og E, hvilket sandsynligvis indbefatter møder med både Norge og Sverige.

Danmark kunne potentielt have trukket Færøerne, men det bliver næppe til et håndboldbrag i rigsfællesskabet ved EM.

Færøerne er med til EM for første gang, og det nordatlantiske hold skal op mod Norge, Slovenien og Polen. Formår Færøerne at blive blandt gruppens to bedste hold, venter der potentielt et møde med Danmark.

EM begynder 10. januar næste år, men Danmark skal først i aktion 11. januar. Finalen afvikles 28. januar i Köln.