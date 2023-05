Team Esbjerg slog igen rumænere og er videre til Final 4

Det fik Jesper Jensen til at tage sin første timeout. Det var dog ikke nok til at stoppe Bucurestis gode stime.

Det blev 17-14, inden Esbjerg fik sat proppen i, så der ved pausen stod 18-16 til Bucuresti og plus to til Esbjerg i det samlede regnskab.

Vestjyderne fik en drømmestart på anden halvleg. Bucuresti spillede pludselig sjusket, og det udnyttede Esbjerg til at komme foran igen ved 21-20 i en periode, hvor hjemmeholdet havde to spillere udvist - blandt andet efter et meget tvivlsomt rødt kort til norske Emilie Arntzen.

Det begyndte for alvor at se godt ud for Esbjerg, da Kathrine Heindahl gjorde det til 25-22 i dansk favør med et lille kvarter tilbage.

Især i forsvaret havde Esbjerg fået godt fat, hvilket også gjorde arbejdsbetingelserne for Amalie Milling i målet nemmere.