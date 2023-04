Hans Lindberg skifter til dansk barndomsklub

- Jeg tror ikke, det hedder 1. division fra start, men gør det det, tager vi den derfra. Det er ikke det store problem, lyder det fra Lindberg.

Når Hans Lindberg vender hjem, bliver det efter 17 år i Tyskland. Her har han tørnet ud for HSV Hamburg i de første mange år, inden han fra og med 2015/2016-sæsonen har spillet for Füchse Berlin.

Jesper Fredin, der cheftræner i Høj Elite, er begejstret over at få Lindberg på holdet efter mange samtaler med spilleren.

- Vi har arbejdet benhårdt for at komme dertil, hvor vi er nu. Og at vi kan rekruttere spillere fra verdens absolut øverste hylde, vidner om, hvor vi som klub er på vej hen.

- Vi har gang i et fantastisk projekt i Østdanmark, og med en ambitiøs tilgang tillader vi os at drømme stort om fremtiden, siger Jesper Fredin til klubbens hjemmeside.