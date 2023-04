Urytmisk dansk sejr i Spanien giver matchbold i Boxen

De danske verdensmestre i håndbold måtte kæmpe hårdt til det sidste for at hente en sejr på 31-29 over Spanien i Almeria i firenationersturneringen EHF Euro Cup.

Med sejren ligger Danmark fortsat nummer to i puljen inden den afgørende kamp mod Sverige lørdag i Boxen i Herning.

Svenskerne har vundet alle sine fem kampe, mens Danmark kun har tabt et enkelt opgør - nemlig mod Sverige.