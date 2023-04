Morten Olsen dropper trænerjob og tager endnu en sæson for GOG

38-årige Morten Olsen har i de seneste sæsoner været en vigtig faktor i GOG, som er præget af et stort kuld af unge spillere.

Den garvede playmaker har stået for at sætte skik på angrebsspillet, og det har han gjort med stor succes.

Til TV 2 Sport siger Morten Olsen, at hans planer om at droppe karrierestoppet har været undervejs længe.

- Vi har været i dialog siden opstarten af den her sæson. De (GOG, red.) har været interesseret i, at jeg forlængede, og jeg er enig i, at det har været en fin mulighed, og nu er vi så nået til enighed med både TMS og hinanden, siger han.