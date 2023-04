Danmarks håndboldkvinder tabte første test mod Sverige

De danske håndboldkvinder har noget at revanchere, når de tirsdag møder Sverige i en testkamp i Royal Arena.

Onsdag blev det nemlig til et nederlag, da de to nationer tørnede sammen i den første af to testkampe.

Svenskerne sad på kampen og endte med at tage en sejr på 34-30 i Helsingborg Arena.

Landstræner Jesper Jensen måtte til onsdagens kamp undvære målmand Althea Reinhardt, der natten til mandag fik et ildebefindende hjemme ved sig selv, hvor hun besvimede og slog hovedet.