Emil Nielsen og Barcelona har sikret 13. mesterskab i træk

Efter tirsdagens kampe fører Barcelona med 14 point ned til nummer to, Granollers, der ikke længere kan nå førstepladsen.

Tirsdag gjorde Barcelona først sin del af arbejdet ved at vinde 32-24 hjemme over Atl. Valladolid. Det var Barcelonas 23. ligasejr ud af lige så mange mulige i sæsonen.

Da Granollers senere tirsdag tabte på udebane til Benidorm, var guldet definitivt på Barcelonas hænder endnu en gang.

For at gøre sæsonen til en succes skal Barcelona også vinder Champions League. Her er holdet nået frem til kvartfinalen, hvor GOG venter ude og hjemme i maj.