Landsholdsmålmand melder afbud efter ildebefindende

- Vi vidste, at der med Helene lå en risiko for, at hun ikke kunne deltage fuldt ud i samlingen på grund af den ankelskade, hun har døjet med i noget tid, siger landstræneren.

- Men vi ville alligevel gerne se hende og give hende mulighed for at få et indtryk af, hvad det vil sige at spille på landsholdet. Så vi følger hende i hendes videre forløb, og så er det ikke udelukket, at vi ser hende igen på et tidspunkt.

Der vil i første omgang ikke blive indkaldt en erstatning for Kindberg, lyder det fra DHF.

I forbindelse med samlingen skal Danmark møde Sverige i testkampe 5. og 11. april.