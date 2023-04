»Det er et meget stort mål for begge klubber at nå til Final 4 i Champions League, så de kampe tager nok et stort fokus og kan få holdene til at regulere lidt på ressourcerne undervejs, og det kan give en lille svipser undervejs i slutspillet i den hjemlige liga. Men det ændrer ikke på, at Odense og Esbjerg med sikkerhed kommer til DM-semifinalerne,« siger Lærke Møller.

Hun vurderer, at Esbjerg lige nu har den bedste formkurve og har et »ekstraordinært topniveau«, men i søndagens pokalfinale var det Odense, der kom bedst fra start.

Spænding i første halvleg

Det var tydeligt, at en af ingredienserne i Odense-træner Ulrik Kirkelys opskrift på at forbedre 11-måls-nederlaget, fra da de to hold senest mødtes i ligaen for 10 dage siden, var at få stoppet Esbjergs Henny Reistad.

Det lykkedes i kampens indledning og var med til at bryde flowet i Esbjergs spil, hvor fejlafleveringer, tekniske fejl og udvisninger afløste hinanden. Odense kom klart bedst fra start og fightede sig på 7-3 efter 10 minutter.

Samtidig havde den danske landsholdskeeper Althea Reinhardt godt styr på mange af de skud, der nåede igennem forsvarsmuren.

Det samme fik Esbjerg-keeper Anne Kristensen, som efterhånden må være inde i Jesper Jensens overvejelser om en fast plads på landsholdet. Som kampen skred frem, fik hun bedre fat og endte på en redningsprocent på 46 og blev kåret til årets pokalfighter.