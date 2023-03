Danmark tabte Golden League-triumf på gulvet mod Holland

De danske håndboldkvinder tabte noget overraskende søndag med 21-28 til Holland i sidste kamp ved Golden League i Eindhoven.

Med nederlaget in mente slutter landsholdet på tredjepladsen med fire point.

Danmark havde ellers alletiders mulighed for at vinde turneringen. Med blot uafgjort kunne de danske håndboldkvinder have sikret sig førstepladsen efter to forudgående sejre.