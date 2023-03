Danske håndboldkvinder tromlede over Tjekkiet

Det tog lige et par minutter for Danmark at komme i omdrejninger, men da der først blev trådt på speederen, og tjekkerne samtidig testede sit holds bredde, var niveauforskellen stor.

Ved pausen var forspringet vokset til 18-13, og hvis det danske hold havde haft brug for det, kunne føringen nok også godt have været endnu større. Det forhindrede en portion tekniske fejl.

Spændingen kom aldrig tilbage i opgøret.

Dertil var Danmark for stærke i begge ender af banen. Danmarks test af et 5-1-forsvar udviklede sig positivt, som opgøret skred frem, og Althea Reinhardt havde en fornuftig dag i målet.