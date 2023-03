GOG og Aalborg skal krydse klinger i Champions League

Der venter et danskerbrag i ottendedelsfinalerne i Champions League for håndboldherrer.

Det står klart efter Magdeburgs 34-33-sejr over Dinamo Bukarest i gruppespillet torsdag aften.

Resultat betyder, at GOG og Aalborg skal møde hinanden over to opgør i ottendedelsfinalerne.

Danskerbraget bydes ikke velkomment af alle.